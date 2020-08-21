В уряді Іспанії просять регіони закрити борделі, щоб запобігти коронавірусу

Міністр з питань рівності Іспанії Ірен Монтеро закликала автономні спільноти закрити будинки розпусти і борделі для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання 20 minutos.

Монтеро надіслала листа регіональним радникам з питань рівності з проханням вжити конкретних заходів для цих місць , як це було зроблено з барами, ресторанами та нічними клубами, щоб зупинити вірус, оскільки "пандемія все ще є реальністю ".

"Без шкоди для нашої постійної боротьби з сексуальною експлуатацією я вважаю важливим діяти конкретно в тих місцях, де практикується проституція", - йдеться в листі Монтеро. У ньому міністр продемонструвала свою "глибоку стурбованість" спалахами COVID-19, які були зафіксовані в будинках розпусти, що є "особливо серйозною" проблемою, і попросила автономії запропонувати повіям "гідні альтернативи", щоб впоратися з ситуацією.

Міністр з питань рівності підкреслила, що здоров'я і права жінок мають основоположне значення і що ситуація в галузі охорони здоров'я "означає, що інфекції, які можуть виникати в цих місцях, призводять до експоненціального зростання заражень, які важко простежити".

Міністерство охорони здоров'я також закликало автономні громади вжити узгоджених заходів для припинення передачі коронавірусу в будинках розпусти, де повинні застосовуватися ті ж заходи контролю, що і в інших районах і установах .

Нагадаємо, в міністерстві охорони здоров’я Іспанії заявили, що хоча в цілому по країні епідемія коронавірусу знаходиться під контролем, в окремих її частинах про такий контроль не йдеться.