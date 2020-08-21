В правительстве Испании просят регионы закрыть бордели, чтобы предотвратить коронавирус

Министр по вопросам равенства Испании Ирен Монтеро призвала автономные сообщества закрыть публичные дома и бордели для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание 20 minutos.

Монтеро направила письмо региональным советникам по вопросам равенства с просьбой принять конкретные меры для этих мест , как это было сделано с барами, ресторанами и ночными клубами, чтобы остановить вирус, поскольку "пандемия все еще является реальностью ".

"Без ущерба для нашей постоянной борьбы с сексуальной эксплуатацией я считаю важным действовать конкретно в тех местах, где практикуется проституция", - говорится в письме Монтеро. В нем министр продемонстрировала свою "глубокую обеспокоенность" вспышками COVID-19, которые были зафиксированы в домах, что является "особо серьезной" проблемой, и попросила автономии предложить проституткам "достойные альтернативы", чтобы справиться с ситуацией.

Министр по вопросам равенства подчеркнула, что здоровье и права женщин имеют основополагающее значение и что ситуация в области здравоохранения "означает, что инфекции, которые могут возникать в этих местах, приводят к экспоненциального роста заражений, которые трудно проследить".

Министерство здравоохранения также призвало автономные общины принять согласованные меры для прекращения передачи коронавируса в публичных домах, где должны применяться те же меры контроля, что и в других районах и учреждениях .

Напомним, в министерстве здравоохранения Испании заявили, что хотя в целом по стране эпидемия коронавируса находится под контролем, в отдельных ее частях о таком контроле речь не идет.