У Білорусі заблокували доступ до низки інтернет-ресурсів

Міністерство інформації Білорусі ухвалило рішення заблокувати доступ до низки інтернет-ресурсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода, яка також виявилася заблокованою.

Зазначається, що при спробі зайти на сайти у операторів "МТС" і "Белтелеком" (ByFly) з'являється повідомлення, що доступ до сайту обмежений згідно з рішенням міністерства інформації.

Серед заблокованих "Єврорадіо" і " Белсат", а також VPN і проксі-сервіси.

Як повідомляє tut.by, до списку ресурсів обмеженого доступу" на підставі рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь " 21 серпня потрапило набагато більше сайтів.

Список з такими ресурсами недоступний для перегляду звичайним користувачам, але доступний для інтернет-і хостинг-провайдерів. Один з них підтвердив tut.by цю інформацію. У списку близько 70 сайтів.

Нагадаємо, під час протестів протягом кількох днів у Білорусі спостерігався обмежений доступ до інтернету.

Як повідомлялося, у Мінську люди утворили живий ланцюг довжиною близько 13 кілометрів, щоб висловити протест проти застосування сили до мирних демонстрантів і солідарність із постраждалими.