В Беларуси заблокировали доступ к ряду интернет-ресурсов

Министерство информации Беларуси приняло решение заблокировать доступ к ряду интернет-ресурсов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода, которая также оказалась заблокированной.

Отмечается, что при попытке зайти на сайты у операторов "МТС" и "Белтелеком" (ByFly) появляется сообщение, что доступ к сайту ограничен согласно решению Министерства информации.

Среди заблокированных "Еврорадио" и "Белсат", а также VPN и прокси-сервисы.

Как сообщает tut.by, в список ресурсов ограниченного доступа" на основании решения Министерства информации Республики Беларусь " 21 августа попало гораздо больше сайтов.

Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-и хостинг-провайдеров. Один из них подтвердил tut.by эту информацию. В списке около 70 сайтов.

Напомним, во время протестов в течение нескольких дней в Беларуси наблюдался ограниченный доступ к интернету.

Как сообщалось, в Минске люди образовали живую цепь длиной около 13 километров, чтобы выразить протест против применения силы к мирным демонстрантам и солидарность с пострадавшими.