У Мінську люди утворили живий ланцюг довжиною близько 13 кілометрів, щоб висловити протест проти застосування сили до мирних демонстрантів і солідарність із постраждалими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода" і TUT.BY.

"Ланцюг покаяння" символічно простягається від меморіалу в урочищі Курапати, де поховані жертви сталінських репресій, до СІЗО на Окрестіна, куди звозили затриманих.

Люди тримають у руках біліо-червоно-білі прапори, спілкуються, співають. Проїжджаючі авто сигналять їм.

TUT.BY повідомляє, що у багатьох місцях до учасників підходять правоохоронці і просять розійтися, попереджаючи, що проти них можуть відкрити адміністративні провадження.

Одночасно на проспекті Незалежності рухається колона прихильників Алексанра Лукашенка з чинними державними прапорами.

Демонстрації тривають і в низці інших міст.

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що в найближчі дні "вирішить проблему" мирних акцій протесту.

20 серпня стало відомо, що Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо Координаційної ради - опозиційного органу, який створила опозиція. Справу порушили за статтею "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь". Максимальні санкції за цією статтею передбачають до п'яти років позбавлення волі.

У Європейському Союзі закликали владу Білорусі закрити її.

21 серпня на ЄвроПравді вийшло інтерв’ю з членом Координаційної ради Олесем Біляцьким: "Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує".