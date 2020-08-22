Тихановська не планує балотуватися в президенти у разі нових виборів у Білорусі

Опонентка Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська заявила що не збирається балотуватися у президенти у разі повторних виборів у Білорусі.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Белсат", передає "Європейська правда".

"Безумовно, звільнення політв'язнів - це вимога всіх страйкуючих, всього білоруського народу. Я не планую сама [висуватися]" - сказала Тихановська, відповідаючи на питання, чи планує вона балотуватися.

За її словами, вона "більш ніж наїлася політикою".

Раніше Світлана Тихановська записала звернення до білорусів, заявивши, що готова стати національним лідером.

"Я готова взяти на себе відповідальність і виступити в цей період в ролі національного лідера з тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм, щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і умови для організації нових президентських виборів.

Реальних, чесних і прозорих виборів, які будуть беззастережно прийняті світовою спільнотою", - заявила Тихановська.

Зараз Світлана Тихановська перебуває в Литві.