Тихановская не собирается баллотироваться в президенты в случае новых выборов в Беларуси

Оппонентка Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская заявила что не собирается баллотироваться в президенты в случае повторных выборов в Беларуси.

Об этом она сказала в интервью "Белсат", передает "Европейская правда".

"Безусловно, освобождение политзаключенных-это требование всех бастующих, всего белорусского народа. Я не планирую сама [выдвигаться]" - сказала Тихановская, отвечая на вопрос, планирует ли она баллотироваться.

По ее словам, она "более чем наелась политикой".

Ранее Светлана Тихановская записала обращение к белорусам, заявив, что готова стать национальным лидером.

"Я готова взять на себя ответственность и выступить в этот период в роли национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.

Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", - заявила Тихановская.

Сейчас Светлана Тихановская находится в Литве.