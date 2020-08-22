Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Минске люди образовали живую цепь длиной около 13 километров

Латвия и Эстония вводят визовые санкции против чиновников режима Лукашенко

Турция заявляет об открытии "крупнейшего в своей истории" газового месторождения в Черном море

Лукашенко подтвердил, что на "Белтелерадиокомпании" начали работать российские журналисты






Тихановская не собирается баллотироваться в президенты в случае новых выборов в Беларуси

Суббота, 22 августа 2020, 08:26

Оппонентка Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская заявила что не собирается баллотироваться в президенты в случае повторных выборов в Беларуси.

Об этом она сказала в интервью "Белсат", передает "Европейская правда".

"Безусловно, освобождение политзаключенных-это требование всех бастующих, всего белорусского народа. Я не планирую сама [выдвигаться]" - сказала Тихановская, отвечая на вопрос, планирует ли она баллотироваться.

По ее словам, она "более чем наелась политикой".

Ранее Светлана Тихановская записала обращение к белорусам, заявив, что готова стать национальным лидером.

"Я готова взять на себя ответственность и выступить в этот период в роли национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.

Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", - заявила Тихановская.

Сейчас Светлана Тихановская находится в Литве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь
powered by lun.ua