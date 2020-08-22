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В Польше не исключили второго локдауна осенью

Суббота, 22 августа 2020, 12:20

Заместитель министра финансов Польши Петр Патковский заявил, что осенью возможно новое крупное закрытие экономики из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Мы не можем на 100% исключить второй локдаун, на том же уровне, что и весной", - признал Патковский.

Замминистра финансов добавил, что более вероятен другой сценарий.

"Это будет не тотальная блокировка, а точечное отключение секторов экономики. На практике это означало бы закрытие - и только в определенных регионах - кинотеатров, ресторанов, баров и театров. Однако все зависит от развития эпидемии коронавируса в Польше" - пояснил Патковский.

В субботу в Польше сообщили о 900 новых случаев коронавируса и 13 смертей.

Накануне сообщалось о 903 заражениях и это наибольшее число с начала эпидемии.

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