Зеленський підтвердив: "нормандська" зустріч на рівні радників пройде 28 серпня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" має відбутись 28 серпня, потім пройде зустріч глав МЗС та саміт на вищому рівні керівників України, Німеччини, Франції та РФ.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "Європейська правда" з посилання на УНІАН.

"Домовились про зустріч радників в "нормандському форматі", домовились на кінець серпня, 28 числа буде ця зустріч. Потім, я вважаю, що повинна бути зустріч на рівні міністрів закордонних справ "четвірки" та зустріч лідерів", - заявив Зеленський.

19 серпня у Кремлі заявили про підготовку зустрічі помічників очільників держав "нормандського формату".

Раніше російські державні інформагентства з посиланням на джерело в МЗС РФ повідомили, що така зустріч запланована на 28 серпня в Парижі.

Передбачається, що від РФ у ній братиме участь заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, від України - глава Офісу президента Андрій Єрмак, від Німеччини - помічник канцлера з питань зовнішньої політики Ян Хеккер, від Франції - радник президента Еммануель Бон.

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