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У Франції осквернили монумент жертвам нацизму

Неділя, 23 серпня 2020, 13:25

Невідомі осквернили меморіальний комплекс в Орадур-сюр-Глан (Верхня В'єнна).

Як повідомляє "Європейська правда", посилаючись на RFI, на вході до меморіалу було виявлено ревізіоністські написи.

Зокрема, слово "мученик" на стіні було закреслено, поруч було написано "брехун".

Президент Франції Емманюель Макрон висловив своє обурення і пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб знайти і притягнути до відповідальності причетних до осквернення. Макрон "найрішучішим чином засуджує цей вчинок, що не піддається опису", - заявили в Єлисейському палаці.

У свою чергу, прем'єр-міністр Жан Кастекс запевнив, що робиться все можливе, щоб винні постали перед судом.

10 червня 1944 року військовослужбовці 2-ї танкової дивізії СС "Дас Рейх" розстріляли і спалили 642 жителя села Орадур-сюр-Глан, включаючи жінок і дітей. Село не була відновлене - руїни залишилися пам'ятником жертвам нацистської окупації.

Як повідомляється, меморіальний комплекс продовжує працювати і приймати відвідувачів.

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