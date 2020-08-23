Во Франции осквернили монумент жертвам нацизма

Неизвестные осквернили мемориальный комплекс в Орадур-сюр-Глан (Верхняя Вьенна).

Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на RFI, на входе в мемориал были обнаружены ревизионистские надписи.

В частности, слово "мученик" на стене было зачеркнуто, рядом было написано "лжец".

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил свое возмущение и пообещал приложить все силы, чтобы найти и привлечь к ответственности причастных к осквернению. Эмманюэль Макрон "самым решительным образом осуждает этот поступок, не поддающийся описанию", — заявили в Елисейском дворце.

В свою очередь премьер-министр Жан Кастекс заверил, что делается все возможное, чтобы виновные предстали перед судом.

10 июня 1944 года военнослужащие 2-й танковой дивизии СС "Дас Рейх" расстреляли и сожгли 642 жителя деревни Орадур-сюр-Глан, включая женщин и детей. Деревня не была восстановлена - руины остались памятником жертвам нацистской оккупации.

Как сообщается, мемориальный комплекс продолжает работать и принимать посетителей.