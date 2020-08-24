Кулеба: Німеччина та Франція підтримали ініціативу про "нормандську зустріч" на рівні глав МЗС

Німеччина та Франція підтримали ініціативу України про "нормандську зустріч" на рівні міністрів закордонних справ.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з німецьким колегою Гайко Маасом.

"Я вдячний міністру Маасу та французькому колезі Жану-Іву Ле Дріану за те, що вони підтримали мою проозицію провести зустріч міністрів закордонних справ "нормандського формату", вже другу… Сьогодні ми обговорили шлях підготовки до неї. У нас є всі підстави вважати, що ця зустріч відбудеться у повноцінному чотиристоронньому форматі і до нас приєднається міністр закордонних справ РФ", - повідомив Дмитро Кулеба.

Зустріч може відбутися орієнтовно у вересні.

За його словами, міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров не висуває якихось додаткових передумов для її проведення. "Ми всі налаштовані на одне: щоб ця зустріч була змістовною, щоб ми говорили по суті і шукали конкретні рішення", - розповів Дмитро Кулеба.

Глава МЗС додав, що останнім часом вдалося досягнути прогресу на мінському треку, у нормандському форматі. "Наша задача як міністрів - підтримувати цю динаміку і рухати справу вперед до наступного берлінського саміту наших лідерів і до повного припинення агресії на Сході України... Але Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть нашу територіальну цілісність, наш розвиток як європейської демократичної країни і не створять всередині України "міни сповільненої дії", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше у Кремлі підтвердили ймовірність зустрічі у "нормандському форматі" на рівні радників 28 серпня.

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