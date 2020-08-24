Україна зацікавлена у демократичній незалежній Білорусі, прізвище лідера є другорядним - Кулеба

Україна зацікавлена у тому, щоб Білорусь була демократичною та незалежною, а прізвище президента такої Білорусі є другорядним.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з німецьким колегою Гайко Маасом.

"Для нас надзвичайно важлива незалежна, демократична Білорусь. І прізвище людини, яка очолюватиме таку Білорусь, є другорядним", - зазначив він.

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Дмитро Кулеба зауважив, що не порівнював би нинішні події у Білорусі з Революцією гідності, оскільки у випадку України протестувальники вийшли за європейський вектор розвитку країни.

"Ми не бачимо зараз цього вибору у Білорусі - вони насамперед відстооюють невдоволення незмінною правлячою елітою", - зауважив Дмитро Кулеба.

Він ще раз наголосив, що Україна вважає неприйнятним насильство проти протестувальників, оскільки в Україні право на протест "є майже священним".

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Дмитро Кулеба додав також, що будь-яке подальше зміцнення позицій Росії у Білорусі суперечить інтересам України.

"Україна зацікавлена у демократичнй незалежній Білорусі, і тому будь-яке подальше зміцнення позицій Росії у Білорусі не відповідає інтересам України. У нас дуже довгий кордон з Білоруссю, і ми маємо розуміти, що, принаймні, ця частина кордону залишатиметься для нашої країни безпечною", - заявив глава МЗС.

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