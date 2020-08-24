Кулеба: Украина заинтересована в демократической независимой Беларуси, фамилия лидера является второстепенной

Украина заинтересована в том, чтобы Беларусь была демократической и независимой, а фамилия президента такой Беларуси является второстепенной.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.

"Для нас очень важна независимая, демократическая Беларусь. И фамилия человека, который будет возглавлять такую ​​Беларусь, является второстепенной", - отметил он.

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Дмитрий Кулеба отметил, что не сравнивал бы нынешние события в Беларуси с Революцией достоинства, поскольку в случае Украины протестующие вышли за европейский вектор развития страны.

"Мы не видим сейчас этого выбора в Беларуси - они прежде всего отстаивают недовольство неизменной правящей элитой", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он еще раз подчеркнул, что Украина считает неприемлемым насилие против протестующих, поскольку в Украине право на протест "почти священно".

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Дмитрий Кулеба добавил также, что любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси противоречит интересам Украины.

"Украина заинтересована в демократической независимой Беларуси, и поэтому любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает интересам Украины. У нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что,по крайней мере эта часть границы будет оставаться для нашей страны безопасной" , - заявил глава МИД.

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