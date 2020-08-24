Украина в октябре предоставит ЕС предложения по изменению Соглашения об ассоциации - Стефанишина

Правительство Украины планирует в октябре предоставить ЕС готовые предложения по изменению Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила вице-премьер с европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя решение Еврокомиссии о предложении расширения торговли с рядом стран, в частности с Украиной.

"Я определила обновление Соглашения об ассоциации одним из крупнейших приоритетов своей работы в качестве вице-премьера и сегодняшнее заявление со стороны Еврокомиссии свидетельствует, что мы на правильном пути. Это - сигнал готовности европейских коллег к обновлению условий торговли с ЕС, в частности, и для Украины", - цитирует Стефанишину пресс-служба офиса вице-премьера.

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"А мы со своей стороны уже обеспечили своевременное начало подготовки предложений. Это позволит нам уже в октябре предложить европейцам свое амбициозное видение. А еще - это будут очень взвешенные и обоснованные предложения, потому что к их подготовке вовлечен бизнес и общество", - комментирует заявление Стефанишина .

Напомним, в понедельник, 24 августа, Европейская комиссия приняла пакет предложений, направленных на увеличение торговли между Европейским Союзом и странами, которые используют конвенцию Пан-Евро-Мед, среди которых и Украина.

1 октября запланировано проведение саммита Украина-ЕС, где ожидается обсуждение обновления Соглашения об ассоциации. Ранее Стефанишина рассказывала, что правительство хочет изменить в Соглашении.