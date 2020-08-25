ЕС и Германия отреагировали на подтверждение об отравлении Навального

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Германии заявили о необходимости прозрачного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет "Европейская правда", соответствующие заявления появились вчера вечером на их официальных ресурсах после подтверждения немецкой клиники, что Навального отравили.

"ЕС решительно осуждает этот инцидент, который похож на покушение на жизнь господина Навального. Необходимо, чтобы власти России безотлагательно инициировала независимое и прозрачное расследование. Российский народ, как и международное сообщество, хотят видеть факты, стоящие за отравлением Навального. Виновные должны быть привлечены к ответственности.

Мы благодарны клинике Charité за их заботу о господине Навальном и желаем ему скорейшего и полного выздоровления ", - говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Совместное заявление опубликовали также Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

"Учитывая выдающуюся роль, которую играет господин Навальный в политической оппозиции в России, призываем российские власти срочно расследовать это преступление до последней детали - и сделать это полностью прозрачно", - отмечают они.

Напомним, 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию - ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу, главврач которой называл диагнозом Навального нарушение обмена веществ. В то же время, близкие и союзники предположили, что его отравили.

44-летнего Навального эвакуировали в Германию в эти выходные по их просьбе, через опасение, что российские власти могут попытаться скрыть доказательства отравления.

Накануне берлинская клиника Charite, заявила, что результаты обследования Навального указывают, что его отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Какое именно вещество было использовано, пока не ясно.

Медики говорят, что прогноз состояния Навального остается неопределенным, возможны долгосрочные последствия для нервной системы.

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