Світлану Алексієвич викликали на допит у Слідком Білорусі

Світалану Алексієвич, лауреатку нобелівської премії з літератури та члена опозиційної Координаційної ради, викликають на допит у Слідчий комітет Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Світлану Алексієвич чекають на допит у середу, 26 серпня, о 14-00 як свідка у кримінальній справі, порушеній за фактом створення Координаційної ради.

Крім того, сьогодні, 25 серпня, чекають на допит колишнього директора Купалівського театру Павла Латушка, звільненого за участь в акціях. Він також є членом президії координаційної ради.

Раніше у цій же справі до Слідкому викликали членів Координаційної ради Максима Знака, Сергія Дилевського і Лілію Власову.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо Координаційної ради, яку створила опозиція. Справу порушили за статтею "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь". Максимальні санкції за цією статтею передбачають до п'яти років позбавлення волі.

ЄС закликав владу Білорусі закрити справу.

21 серпня на ЄвроПравді вийшло інтерв’ю з членом Координаційної ради Олесем Біляцьким: "Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує".