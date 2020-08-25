Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следком Беларуси

Светлану Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе и члена оппозиционного Координационного совета, вызывают на допрос в Следственный комитет Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Светлану Алексиевич ждут на допрос в среду, 26 августа, в 14-00 в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета.

Кроме того, сегодня, 25 августа, ждут на допрос бывшего директора Купаловская театра Павла Латушко, уволенного за участие в акциях. Он также является членом президиума Координационного совета.

Ранее по этому же делу в Следком вызвали членов Координационного совета Максима Знака, Сергея Дылевского и Лилию Власову.

20 августа стало известно, что Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета, который создала оппозиция.

Дело возбуждено по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Максимальные санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Европейский Союз призвал власти Беларуси закрыть дело.

21 августа на ЕвроПравде вышло интервью с членом Координационного совета Алесем Беляцким: "Лукашенко сжег все мосты на Запад. Даже поджег мост к России - и сейчас его срочно ремонтирует".