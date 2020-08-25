Глава МЗС Німеччини вирушає до Греції і Туреччини на тлі напруги між країнами

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас здійснить візит до Греції та Туреччини на тлі загострення відносин між країнами через турецькі наміри розвідки газових родовищ у Східному Середземномор’ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" за посиланням на Associated Press.

"Туреччина і Греція є нашими союзниками у НАТО. Знайти рішення щодо спірних питань, пов’язаних із покладами газу у Східному Середземномор’ї можливо лише на основі міжнародного права і відвертого діалогу. Ця напруга не лише ускладнює відносини між ЄС і Туреччиною. Подальша ескалація зашкодить усім сторонам", - зазначив Гайко Маас, коментуючи майбутній візит.

Нагадаємо, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у стосунках з Грецією. Це питання, на додачу до ситуації у Білорусі, розглядали на позачерговому саміті лідерів ЄС 19 серпня.

Греція вважає, що зона поблизу острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче здійснювати дослідження, входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.

З цього приводу Греція оголосила, що приводить армію у підвищену бойову готовність та анонсувала військові навчання із залученням флоту та авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив з цього приводу, що Греція "буде єдиним відповідальним за негативний розвиток ситуації" та що навчання створюють небезпеку для усіх кораблів у регіоні.

ЗМІ з посиланням на власні джерела заявляли, що Греція та Кіпр можуть заблокувати санкції ЄС проти Білорусі, якщо ЄС не дасть "зелене світло" санкціям щодо Туреччини.

Ситуацію у Східному Середземномор’ї збираються обговорювати на зустрічі міністрів закордонних справ у Берліні пізніше цього тижня.