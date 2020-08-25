Глава МИД Германии отправляется в Грецию и Турцию на фоне напряженности между странами

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас осуществит визит в Грецию и Турцию на фоне обострения отношений между странами из-за намерений Турции по разведке газовых месторождений в Восточном Средиземноморье.

Об этом сообщает "Европейская правда" по ссылке на Associated Press.

"Турция и Греция являются нашими союзниками в НАТО. Найти решение по спорным вопросам, связанным с залежами газа в Восточном Средиземноморье, возможно только на основе международного права и откровенного диалога. Это напряжение не только осложняет отношения между ЕС и Турцией. Дальнейшая эскалация повредит всем сторонам", - отметил Маас, комментируя предстоящий визит.

Напомним, недавние попытки Турции провести исследования в Восточном Средиземноморье близ острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией. Этот вопрос, в дополнение к ситуации в Беларуси, рассматривали на внеочередном саммите лидеров ЕС 19 августа.

Греция считает, что зона вблизи острова Кастеллоризо, где Турция хочет проводить исследования, входит в ее континентального шельфа. Турция называет претензии Греции необоснованными и собирается продолжить исследования.

По этому поводу Греция объявила, что приводит армию в повышенную боевую готовность и анонсировала военные учения с привлечением флота и авиации вблизи зоны, куда Турция отправила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по этому поводу, что Греция "будет единственным ответственным за негативное развитие ситуации" и что учения создают опасность для всех кораблей в регионе.

СМИ со ссылкой на собственные источники заявляли, что Греция и Кипр могут заблокировать санкции ЕС против Беларуси, если ЕС не даст "зеленый свет" санкциям в отношении Турции.

Ситуацию в Восточном Средиземноморье собираются обсуждать на встрече министров иностранных дел в Берлине позже на этой неделе.