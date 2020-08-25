Британська армія може відмовитися від танків – ЗМІ

Військове керівництво розглядає можливість позбавлення армії танків з метою зробити пріоритетною стійкість у протистоянні загрозам у кіберпросторі.

Про відповідні розмови військових дізналася британська газета The Times, повідомляє "Європейська правда".

Інформація про подібні дискусії прозвучала на тлі повідомлень, що витрати на модернізацію 227 танків Challenger 2 і 366 бойових машин піхоти Warrior різко зросли.

У минулому році міністерство оборони заявило, що кіберпотужності, космічні та інші технології повинні отримати більше інвестицій.

"Ми знаємо, що необхідно прийняти ряд сміливих рішень, щоб належним чином захистити британську систему безпеки і збалансувати оборонні інтереси, щоб протистояти новим загрозам, з якими ми стикаємося" – заявили у відомстві.

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Вважається, що ідея утилізувати ряд танків була висунута високопоставленими членами армії США і НАТО.

Повідомляється, що обговорення відмови від танків - частина огляду уряду, пов'язаного з питаннями зовнішньої політики, оборони і безпеки, який повинен завершитися в листопаді.

При цьому Британія все ще залишає за собою можливість модернізувати Challenger 2 або купити у Німеччини танк Leopard 2. Водночас країна з'ясовує думку партнерів по НАТО за пропозицією про відмову від важкої бронетехніки.

Відповідно до нової пропозиції, Британія зосередиться на лідерстві в штурмовій авіації і запропонує своїм союзникам 50 вертольотів Apache, а також важкі вертольоти-заправники і вертольоти-розвідники.

Challenger 2 є основним бойовим танком британської армії - він заснований на танку Challenger 1, який служив у війні в Перській затоці і на Балканах.