Британская армия может отказаться от танков - СМИ

Военное руководство рассматривает возможность лишения армии танков с целью сделать приоритетной устойчивость в противостоянии угрозам в киберпространстве.

О соответствующих разговора военных узнала британская газета The Times, сообщает "Европейская правда".

Информация о таких дискуссиях прозвучала на фоне сообщений, что затраты на модернизацию 227 танков Challenger 2 и 366 боевых машин пехоты Warrior резко возросли.

В прошлом году министерство обороны заявило, что кибермощности, космические и другие технологии должны получить больше инвестиций.

"Мы знаем, что необходимо принять ряд смелых решений, чтобы должным образом защитить британскую систему безопасности и сбалансировать оборонные интересы для противостояния новым угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - заявили в ведомстве.

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Считается, что идея утилизировать ряд танков была выдвинута высокопоставленными членами армии США и НАТО.

Сообщается, что обсуждение отказа от танков - часть обзора правительства, связанного с вопросами внешней политики, обороны и безопасности, который должен завершиться в ноябре.

При этом Великобритания все еще оставляет за собой возможность модернизировать Challenger 2 или купить в Германии танк Leopard 2. В то же время страна выясняет мнение партнеров по НАТО по предложению об отказе от тяжелой бронетехники.

Согласно новой предложения, Великобритания сосредоточится на лидерстве в штурмовой авиации и предложит своим союзникам 50 вертолетов Apache, а также тяжелые вертолеты-заправщики и вертолеты-разведчики.

Challenger 2 является основным боевым танком британской армии - он основан на танке Challenger 1, который служил в войне в Персидском заливе и на Балканах.