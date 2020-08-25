Оси "атакували" школу у Німеччині, постраждали 16 дітей 

На заході Німеччини у результаті нападу ос на школу в місті Люденшайд постраждали 16 дітей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Deutsche Welle.

Кілька учнів поскаржилися на осині укуси під час перерви, після чого адміністрація школи звернулась до служби екстреної допомоги.

Читайте також У французьких школах дозволили не дотримуватись дистанції, коли це неможливо

Представник пожежної охорони повідомив, що всі учні були віком від 12 до 15 років. Карети швидкої допомоги доставили 13 дітей у місцеві лікарні.

Більшість дітей відбулися без ускладнень, тоді як один учень залишається під наглядом медиків через алергію на ос.

Чому напали оси, поки що невідомо. Після інциденту дитячий майданчик закрили, щоб дезінсектори могли знищити гніздо.

Школа, в якій навчається близько 1200 учнів, відправила усіх дітей додому.

Люденшайд з населенням близько 75 тисяч людей розташований приблизно за годину їзди на північний схід від Кельна.