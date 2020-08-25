Осы "атаковали" школу в Германии, пострадали 16 детей

На западе Германии в результате нападения ос на школу в городе Люденшайд пострадали 16 детей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Deutsche Welle.

Несколько учеников пожаловались на осиные укусы во время перерыва, после чего администрация школы обратилась в службу экстренной помощи.

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Представитель пожарной охраны сообщил, что все ученики были в возрасте от 12 до 15 лет. Кареты скорой помощи доставили 13 детей в местные больницы.

Большинство детей прошли без осложнений, тогда как один ученик остается под наблюдением медиков из-за аллергии на чел.

Почему напали осы, пока неизвестно. После инцидента детскую площадку закрыли, чтобы дезинсекторы могли уничтожить гнездо.

Школа, в которой учится около 1200 учеников, отправила всех детей домой.

Люденшайд с населением около 75 000 человек расположен примерно в часе езды к северо-востоку от Кельна.