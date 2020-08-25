Осы "атаковали" школу в Германии, пострадали 16 детей
На западе Германии в результате нападения ос на школу в городе Люденшайд пострадали 16 детей.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Deutsche Welle.
Несколько учеников пожаловались на осиные укусы во время перерыва, после чего администрация школы обратилась в службу экстренной помощи.
Представитель пожарной охраны сообщил, что все ученики были в возрасте от 12 до 15 лет. Кареты скорой помощи доставили 13 детей в местные больницы.
Большинство детей прошли без осложнений, тогда как один ученик остается под наблюдением медиков из-за аллергии на чел.
Почему напали осы, пока неизвестно. После инцидента детскую площадку закрыли, чтобы дезинсекторы могли уничтожить гнездо.
Школа, в которой учится около 1200 учеников, отправила всех детей домой.
Люденшайд с населением около 75 000 человек расположен примерно в часе езды к северо-востоку от Кельна.