Зеленський каже, що має прямий діалог з Путіним "у потрібні моменти"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має прямий діалог з президентом РФ Владіміром Путіним.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Euronews, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський розповів, що має прямий діалог з Путіним у необхідні для цього моменти. За його словами, така розмова відбулася перед запровадженням режиму тиші і дотримання тиші протягом місяця підтверджує результативність цього діалогу.

"Я не боюся прямого діалогу з президентом РФ. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість – говорити, і ці розмови просуватимуть нас вперед у питанні закінчення війни, треба робити. Не будемо говорити – не буде результату. Я вже це точно розумію", – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що нормандська зустріч за участі президента РФ Владіміра Путіна можлива до кінця вересня.

Напередодні стало відомо, що запланована на 28 серпня зустріч радників глав держав "нормандського формату" скасована через розбіжності за підсумковими документами. Спершу інформацію опублікували російські ЗМІ. Згодом в Офісі президента України підтвердили , що зустріч на рівні радників не відбудеться і "переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції".

Про нову дату зустрічі поки не повідомляють.

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