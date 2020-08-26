Мюнхен хоче обмежити продаж алкоголю через зростання кількості заражень

У Мюнхені міська влада планує обмежити продаж алкоголю та роботу барів увечері, якщо кількість заражень коронавірусом продовжить зростати.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, відповідне оголошення зробили напередодні.

Якщо у місті кількість нових заражень за 7 днів перевищить 35 випадків на 100 тисяч населення, продаж алкоголю буде заборонений з 9 години вечора, а розпивання алкоголю у громадських місцях - з 11 години вечора.

За підсумками останнього тижня у Мюнхені цей показник становив 30,92 випадки на 100 000 населення.

Відпочинок компаніями у пивних садах просто неба чи у великих критих залах є важливою частиною місцевої культури, вечорами та у святкові дні там збирається багато людей.

Баварія, столицею якої є Мюнхен - на другому місці серед федеральних земель Німеччини, де зареєстрували найбільше випадків коронавірусу. З майже 235 тисяч підтверджених заражень у Німеччині на Баварію припадають понад 55 тисяч.

Нагадаємо, ще у квітні Баварія оголосила, що через пандемію скасовує традиційний пивний фестиваль Октоберфест, на який щорічно з’їжджаються тисячі шанувальників пива з усього світу