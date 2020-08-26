Мюнхен хочет ограничить продажу алкоголя из-за роста числа заражений

В Мюнхене городские власти планируют ограничить продажу алкоголя и работу баров по вечерам, если количество заражений коронавирусом продолжит расти.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, соответствующее объявление было сделано накануне.

Если в городе количество новых заражений за 7 дней превысит 35 случаев на 100 000 населения, продажа алкоголя будет запрещена с 21:00, а распитие алкоголя в общественных местах - с 23:00.

По итогам последней недели в Мюнхене этот показатель составлял 30,92 случая на 100 000 населения.

Отдых компаниями в пивных садах под открытым небом или в больших крытых залах является важной частью местной культуры, по вечерам и в праздничные дни там собирается много людей.

Читайте также В Германии из-за коронавируса отменили Октоберфест

Бавария, столицей которой является Мюнхен - на втором месте среди федеральных земель Германии, где зарегистрировали больше всего случаев коронавируса. Из почти 235 000 подтвержденных заражений в Германии на Баварию приходится более 55 000.

Напомним, еще в апреле Бавария объявила, что из-за пандемии отменяет традиционный пивной фестиваль Октоберфест, на который ежегодно съезжаются тысячи любителей пива со всего мира