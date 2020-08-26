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Латвія припинить торгівлю електроенергією з Білоруссю у разі запуску АЕС в Островці

Середа, 26 серпня 2020, 10:34

Латвія збирається припинити торгівлю електроенергією з Білоруссю у разі запуску нової атомної електростанції біля Островця.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав прем’єр Латвії Криш’яніс Кариньш у вівторок після урядового засідання.

Прем’єр зазначив, що це питання обговорювалося і раніше, насамперед з точки зору ядерної безпеки.

"З огляду на розвиток подій у Білорусі, побоювання щодо ядерної небезпеки тільки зростають", - додав він.

За його словами, після припинення торгівлі з Білоруссю Латвія планує торгувати електроенергією з третіми країнами. Мінекономіки на цей випадок підготує план дій разом з колегами з Естонії, Литви та Єврокомісією. 

Нагадаємо, Вільнюс наполягає на тому, що усі балтійські сусіди – Латвія, Литва та Естонія – мають разом бойкотувати атомну енергію з білоруської АЕС біля Островця, спорудження якої зараз на завершальному етапі.

Позиція Литви полягає у тому, що нова білоруська АЕС розташована за 50 км від Вільнюса, є небезпечною та може використовуватися Кремлем як інструмент політичного тиску і на Білорусь, і на країни Балтії.  

У лютому 2020 року країни Балтії зобов'язалися підписати декларацію про наміри не купувати електроенергії з Островецької АЕС, але певний час Латвія не погоджувалася з повною відмовою.

У зв’язку з цим президент Литви не з’явився на традиційний саміт балтійських лідерів в середині червня і країна попросила ЄС про посередництво для узгодження позицій.

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