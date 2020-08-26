Президента Чехії прооперували через перелом руки
Середа, 26 серпня 2020, 11:30
Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували та прооперували після того як напередодні увечері він впав і зламав руку.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це повідомив речник президента Їржі Овчачек.
За його словами, глава держави впав у себе в палаці, коли вирішив без сторонньої допомоги та не використовуючи опори пройти в іншу частину кімнати.
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Після перелому довелося робити операцію, її провели у Центральному військовому госпіталі. За словами речника, вона пройшла без ускладнень.
У зв’язку з травмою графік президента скоригують до його одужання.
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