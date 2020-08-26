Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кабмін на місяць закрив кордони України для іноземців

МЗС Литви запропонувало санкції проти 118 білоруських чиновників

Байден обіцяє Україні летальну зброю, якщо переможе на виборах

Зеленський: думаю, Євросоюз справді хоче, щоб Україна була в ЄС






Президента Чехії прооперували через перелом руки

Середа, 26 серпня 2020, 11:30

Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували та прооперували після того як напередодні увечері він впав і зламав руку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це повідомив речник президента Їржі Овчачек.

За його словами, глава держави впав у себе в палаці, коли вирішив без сторонньої допомоги та не використовуючи опори пройти в іншу частину кімнати. 

Читайте також
У президента Чехії відредагували заяву Вишеградської групи з приводу виборів у Білорусі

75-річний Мілош Земан через хворобу ніг має труднощі з тим, щоб ходити самостійно.

Після перелому довелося робити операцію, її провели у Центральному військовому госпіталі. За словами речника, вона пройшла без ускладнень.

У зв’язку з травмою графік президента скоригують до його одужання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія
powered by lun.ua