Президента Чехії прооперували через перелом руки

Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували та прооперували після того як напередодні увечері він впав і зламав руку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це повідомив речник президента Їржі Овчачек.

За його словами, глава держави впав у себе в палаці, коли вирішив без сторонньої допомоги та не використовуючи опори пройти в іншу частину кімнати.

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75-річний Мілош Земан через хворобу ніг має труднощі з тим, щоб ходити самостійно.

Після перелому довелося робити операцію, її провели у Центральному військовому госпіталі. За словами речника, вона пройшла без ускладнень.

У зв’язку з травмою графік президента скоригують до його одужання.