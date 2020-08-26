Президента Чехии прооперировали из-за перелома руки
Среда, 26 августа 2020, 11:30
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали и прооперировали после того, как накануне вечером он упал и сломал руку.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.
По его словам, глава государства упал у себя во дворце, когда решил без посторонней помощи и не используя опоры пройти в другую часть комнаты.
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После перелома пришлось делать операцию, ее провели в Центральном военном госпитале. По словам спикера, она прошла без осложнений.
В связи с травмой график президента скорректируют до его выздоровления.
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