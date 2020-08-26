Єрмак очікує, що перенесена "нормандська" зустріч радників відбудеться до 10 вересня

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що перенесена зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" має відбутися до 10 вересня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це він повідомив журналістам під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського в Дніпропетровську область.

За словами Єрмака, зустріч перенесли на перші числа вересня.

"Пан Бон (Еммануель Бон, радник президента Франції) зателефонував мені кілька днів тому і попросив перенести у зв’язку з відрядженням. Сьогодні обговорюються дати – це перші числа вересня. Я думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться", - зазначив Андрій Єрмак.

Напередодні стало відомо, що запланована на 28 серпня зустріч радників глав держав "нормандського формату" - України, Німеччини, Франції та Росії - не відбудеться. Спершу російські ЗМІ повідомили, що вона скасована через розбіжності за підсумковими документами.

Згодом в Офісі президента України повідомили, що зустріч 28 серпня "переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції".

Про нову дату зустрічі поки не повідомляють.

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