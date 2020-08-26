Ермак ожидает, что перенесенная "нормандская встреча" советников состоится до 10 сентября

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что перенесенная встреча советников лидеров стран нормандского формата должна состояться до 10 сентября.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Днепропетровскую область.

По словам Ермака, встречу перенесли на первые числа сентября.

"Господин Бон (Эммануэль Бон, советник президента Франции) позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты - это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - отметил Андрей Ермак.

Накануне стало известно, что запланирована на 28 августа встреча советников глав государств "нормандского формата" - Украины, Германии, Франции и России - не состоится. Сначала российские СМИ сообщили, что она отменена из-за разногласий по итоговым документам.

Впоследствии в Офисе президента Украины сообщили, что встрече 28 августа "переносится в связи с командировкой советника президента Франции".

О новой дате встречи пока не сообщается.

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