В Берлине запретили проведение "коронавирусных" демонстраций

Сенат Берлина принял решение о запрете проведения нескольких демонстраций против коронавирусных мер, которые были запланированы на следующие выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Spiegel Online.

Власти немецкой столицы опасаются, что участники акций будут нарушать действующие санитарные меры, введенные для борьбы с распространением вируса.

В сенате объяснили, что предыдущие демонстрации, которые происходили после 1 августа, показали, "что участники сознательно игнорировали существующие правила гигиены и соответствующие требования".

Противники коронавирусных ограничений планировали провести марш под названием "Собрание за свободу". Организаторы сообщили полиции о запланированном участии 17 000 человек.

Кроме того, в полицию также поступило сообщение о ряде контр-демонстраций.

Предыдущие демонстрации в Берлине против действующих мер борьбы с коронавирусом собирали тысячи участников.