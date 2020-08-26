Греція планує розширити межу своїх територіальних вод в Іонічному морі

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що уряд найближчим часом внесе законопроєкт про розширення територіальних вод Греції в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Міцотакіс заявив, що таким чином Греція здійснить "невід'ємне суверенне право" відповідно до статті 3 Конвенції з морського права.

Він зазначив, що Греція може в майбутньому розширити свої територіальні води в інших морських районах відповідно до Конвенції з морського права і застосуванням серединної лінії, коли відстань між двома берегами менше 24 миль.

Туреччина попередила, що подібний крок Греції на схід стане casus belli - приводом для війни.

Нагадаємо, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у стосунках з Грецією.

Греція вважає, що зона поблизу острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче здійснювати дослідження, входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.

З цього приводу Греція оголосила, що приводить армію у підвищену бойову готовність та анонсувала військові навчання із залученням флоту та авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів.