Греция планирует расширить границу своих территориальных вод в Ионическом море

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что правительство в ближайшее время внесет законопроект о расширении территориальных вод Греции в Ионическом море с 6 до 12 морских миль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Мицотакис заявил, что таким образом Греция осуществит "неотъемлемое суверенное право" в соответствии со статьей 3 Конвенции по морскому праву.

Он отметил, что Греция может в будущем расширить свои территориальные воды в других морских районах в соответствии с Конвенцией по морскому праву и применением срединной линии, когда расстояние между двумя берегами менее 24 миль.

Турция предупредила, что подобный шаг Греции к востоку станет casus belli - поводом для войны.

Напомним, недавние попытки Турции провести исследования в Восточном Средиземноморье близ острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией.

Греция считает, что зона вблизи острова Кастеллоризо, где Турция хочет проводить исследования, входит в ее континентального шельфа. Турция называет претензии Греции необоснованными и собирается продолжить исследования.

По этому поводу Греция объявила, что приводит армию в повышенную боевую готовность и анонсировала военные учения с привлечением флота и авиации вблизи зоны, куда Турция отправила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей.