Німеччина більше не вимагатиме обов’язкових тестів від приїжджих з "червоних зон"

Німеччина припинить практику обов'язкових тестів на коронавірус для мандрівників, які повертаються з зон підвищеного ризику за кордоном, і знову зосередить свою стратегію тестування на людях з симптомами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що за період літніх канікул число коронавірусних тестів, що проводяться в Німеччині, майже подвоїлося і досягло 900 000 на тиждень, частково для виявлення людей, які заразилися вірусом під час поїздок за кордон.

Людям, які повертаються додому з зон ризику зараження коронавірусом, пропонувалися безкоштовні тести в аеропортах, на вокзалах і зупинках на шосе, що дозволяло їм уникнути обов'язкового двотижневого карантину, якщо результат виявлявся негативним.

Мандрівники, які повертаються з зон підвищеного ризику – а це себе більшість країн за межами Європейського Союзу і деякі регіони всередині блоку - в майбутньому будуть зобов'язані пройти обов'язковий карантин протягом принаймні п'яти днів, перш ніж здавати тест, який більше не може бути безкоштовним, якщо тільки немає відповідної рекомендації лікаря.

"Із закінченням періоду відпусток ... цей ризик знову знижується. Ми повинні більше зосередитися на пацієнтів з симптомами та тих, хто контактував з пацієнтами" – сказав Шпан.

Шпан не сказав, коли саме зміниться стратегія тестування, але цілком ймовірно, що це рішення буде прийнято на зустрічі в четвер між канцлеркою Ангелою Меркель і 16 прем’єрами федеральних земель.

Зміна стратегії тестування країни також пов'язана з тим, що німецькі лабораторії досягли межі своїх можливостей, сказав Шпан.