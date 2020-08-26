Германия больше не будет требовать обязательных тестов от приезжих из "красных зон"

Германия прекратит практику обязательных тестов на коронавирус для путешественников, возвращающихся из зон повышенного риска за рубежом, и снова сосредоточит свою стратегию тестирования на людях с симптомами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что за период летних каникул число коронавирусных тестов, проводимых в Германии, почти удвоилось и достигло 900 тысяч в неделю, частично для выявления людей, заразившихся вирусом во время поездок за границу.

Людям, которые возвращаются домой из зон риска заражения коронавирусом, предлагались бесплатные тесты в аэропортах, на вокзалах и остановках на шоссе, что позволяло им избежать обязательного двухнедельного карантина, если результат оказывался отрицательным.

Путешественники, которые возвращаются из зон повышенного риска - а это большинство стран за пределами Европейского Союза и некоторые регионы внутри блока, - в будущем будут обязаны пройти обязательный карантин в течение по крайней мере пяти дней, прежде чем сдавать тест, который больше не может быть бесплатным, если только нет соответствующей рекомендации врача.

"С окончанием периода отпусков... этот риск снова снижается. Мы должны больше сосредоточиться на пациентах с симптомами и тех, кто контактировал с пациентами", - сказал Шпан.

Шпан не сказал, когда именно изменится стратегия тестирования, но вполне вероятно, что это решение будет принято на встрече в четверг между канцлером Ангелой Меркель и 16 премьерами федеральных земель.

Изменение стратегии тестирования страны также связано с тем, что немецкие лаборатории достигли предела своих возможностей, сказал Шпан.