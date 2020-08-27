Єврокомісар з питань торгівлі пішов у відставку після скандалу з порушенням карантину

Єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоган, обраний за квотою Ірландії, пішов у відставку після скандалу з порушенням ним карантинних вимог.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це він повідомив ірландським ЗМІ.

За словами Хогана, це його особисте рішення, прийняте для того, аби скандал надалі не шкодив ефективності його роботи як єврокомісара і не створював проблем для Єврокомісії, та що президентка Єврокомісії не підштовхувала його до цього рішення.

"Я не порушив закону, але міг би ретельніше дотримуватись рекомендацій", - зазначив він, коментуючи своє рішення. Хоган додав, що шкодує про те, що його поведінка спричинила стільки неприємностей для колег із Єврокомісії.

В уряді Ірландії заявили, що Філ Хоган вчинив правильно, вирішивши йти з посади. Прем’єр Майкл Мартін зазначив, що Хоган "віддано служив Європі та Ірландії", але кожен зобов’язаний дотримуватися рекомендацій органів охорони здоров’я.

Нагадаємо, Хоган опинився під шквалом критики після того, як відвідав вечерю в гольф-клубі, на якій були присутні понад 80 осіб. У святкуванні взяли участь єврокомісар з питань торгівлі, міністр сільського господарства, сенатори та суддя Верховного суду.

При цьому, напередодні уряд Ірландії оголосив про нові обмеження для припинення розповсюдження Covid-19, які включали обмеження на громадські збори та заборону на проведення офіційних або неофіційних заходів або вечірок у ресторанах, кафе та готельних ресторанах.

Першим у відставку подав міністр сільського господарства Дара Каллеарі. Натомість Філ Хоган та суддя Верховного суду Саймус Вулф спершу обмежилися вибаченнями.

Єврокомісар з питань торгівлі - одна з найвагоміших посад у керівних органах ЄС. У його повноваження входить ведення торгових переговорів від імені усіх 27 країн-членів. Хоган відігравав ключову роль і в триваючих перемовинах щодо співпраці ЄС та Британії після Brexit.