Еврокомиссар по вопросам торговли ушел в отставку после скандала с нарушением карантина

Еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган, избранный по квоте Ирландии, ушел в отставку после скандала с нарушением им карантинных требований.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По словам Хогана, это его личное решение, принятое для того, чтобы скандал дальнейшем не вредил эффективности его работы как еврокомиссара и не создавал проблем для Еврокомиссии, и что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не подталкивала его к этому решению.

"Я не нарушил закона, но мог бы тщательнее соблюдать рекоммендации", - отметил он, комментируя свое решение. Хоган добавил, что сожалеет о том, что его поведение создало столько неприятностей для коллег из Еврокомиссии.

В правительстве Ирландии заявили, что Фил Хоган поступил правильно, решив идти с должности. Премьер Майкл Мартин отметил, что Хоган "преданно служил Европе и Ирландии", но каждый обязан следовать рекомендациям органов здравоохранения.

Напомним, Хоган оказался под шквалом критики после того, как посетил ужин в гольф-клубе, на котором присутствовали более 80 человек. В праздновании, кроме него, приняли участие также министр сельского хозяйства, сенаторы и судья Верховного суда.

При этом, накануне правительство Ирландии объявило о новых ограничениях для прекращения распространения Covid-19, которые включали ограничения на общественные собрания и запрет на проведение официальных либо неофициальных мероприятий или вечеринок в ресторанах, кафе и гостиничных ресторанах.

Первым в отставку подал министр сельского хозяйства Дара Каллеари. Хоган и судья Верховного суда Саймус Вулф сначала ограничились извинениями.

Еврокомиссар по вопросам торговли - одна из важных должностей в руководящих органах ЕС. В его полномочия входит ведение торговых переговоров от имени всех 27 стран-членов. Хоган играл ключевую роль и в продолжающихся переговорах о сотрудничестве ЕС и Великобритании после Brexit.