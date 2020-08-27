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Канада та ЄС закликали Білорусь погодитися на візит керівництва ОБСЄ для сприяння виходу з кризи

Четвер, 27 серпня 2020, 09:46

Канада та ЄС спільно закликали Білорусь погодитися на візит керівництва ОБСЄ задля сприяння діалогу та пошуку виходу з кризи, що виникла після президентських виборів. 

Як пише "Європейська правда", спільну заяву оприлюднили глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань.

"Ми чітко і неодноразово висловлювали свою позицію щодо проведення президентських виборів у Білорусі та подій опісля: вибори не були ані вільними, ані чесними", - зазначають дипломати. 

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Вони наголошують, що масові демонстрації у Білорусі минулими вихідними мали б чітко продемонструвати владі, що для виходу з кризи потрібно негайно розпочати відкритий конструктивний національний діалог.

"Ми підтримуємо пропозицію головуючої в ОБСЄ Албанії підтримати діалог у Білорусі, здійснивши спільний візит з наступною головуючою країною, Швецією. Ми закликаємо Білорусь невідкладно прийняти цю пропозицію. Закликаємо інші крани-учасниці ОБСЄ також підтримати цю пропозицію… Лише мирний та демократичний процес може зняти напругу та запропонувати сталі рішення", - наголошують у заяві.

Дипломати додають, що підтримують народ Білорусі у прагненні демократичних змін і продовжать пильно стежити за ситуацією та сприяти мирному вирішенню кризи.

Нагадаємо, 18 серпня головування ОБСЄ - Албанія та Швеція - запропонували відвідати Білорусь для зустрічей з представниками влади і опозиції.

Як повідомлялося раніше, і Канада, і ЄС оголосили, що не визнають результати президентських виборів у Білорусі.

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Канада Білорусь Боррель ОБСЄ
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