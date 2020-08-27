Канада и ЕС призвали Беларусь согласиться на визит руководства ОБСЕ для содействия выходу из кризиса

Канада и ЕС совместно призвали Беларусь согласиться на визит руководства ОБСЕ для содействия диалогу и поиску выхода из кризиса, возникшего после президентских выборов.

Как пишет "Европейская правда", совместное заявление обнародовали глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Мы четко и неоднократно высказывали свою позицию по поводу проведения президентских выборов в Беларуси и последующих событий. Выборы не были ни свободными, ни честными", - отмечают дипломаты.

Они отмечают, что массовые демонстрации в Беларуси в прошлые выходные должны были четко продемонстрировать власти, что для выхода из кризиса необходимо немедленно начать открытый конструктивный национальный диалог.

"Мы поддерживаем предложение председательствующей в ОБСЕ Албании поддержать диалог в Беларуси, осуществив совместный визит со следующей председательствующей страной, Швецией. Мы призываем Беларусь безотлагательно принять это предложение. Призываем другие страны-участницы ОБСЕ также поддержать это предложение ... Только мирный и демократический процесс может снять напряжение и предложить стабильные решения", - отмечают в заявлении.

Дипломаты добавляют, что поддерживают народ Беларуси в стремлении к демократическим переменам и продолжат внимательно следить за ситуацией и способствовать мирному разрешению кризиса.

Напомним, 18 августа председательство ОБСЕ - Албания и Швеция - предложили посетить Беларусь для встречи с властями и оппозицией.

Как сообщалось ранее, и Канада, и ЕС заявили, что не признают результаты президентских выборов в Беларуси.

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