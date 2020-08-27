Німеччина планує продовжити заборону на масові заходи до 31 грудня

Німеччина може продовжити заборону на проведення великих масових подій принаймні до кінця року в рамках пакету заходів, який у четвер на зустрічі з главами урядів регіонів обговорить канцлерка Ангела Меркель.

З проєктом постанови, яку розглянуть на зустрічі, ознайомилось видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Меркель хоче обговорити з прем'єрами федеральних земель продовження заборони на проведення масових заходів, таких як фестивалі, великі спортивні заходи з глядачами, великі концерти та інші як мінімум до 31 грудня 2020 року.

Винятки можуть бути зроблені в регіонах з дуже низьким числом інфекцій, якщо буде забезпечено, що учасники приїжджатимуть виключно з цього регіону або з сусідніх регіонів зі схожою ситуацією.

Також Берлін хоче припинити з 15 вересня безкоштовне тестування на коронавірус мандрівників з безпечних країн та територій. У проєкті рішення зазначається, що мандрівники, які повертаються із зон ризику, в будь-якому випадку зобов'язані відбути карантин протягом 14 днів відразу після в'їзду.

За порушення вимог носіння маски хочуть ввести штраф не менший за 50 євро.

Кількість відвідувачів закритих вечірок має бути обмежена 25 особами. "На жаль, останні кілька тижнів показали, що святкування в родині або колі друзів може призвести до поширення інфекції", - йдеться в проєкті документа.

Німеччині вдалося зберегти відносно низьку кількість заражених коронавірусом осіб і смертей, пов’язаних з COVID-19, у порівнянні з деякими іншими великими європейськими країнами. Але кількість нових щоденних випадків зростає з початку липня.