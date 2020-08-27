Германия планирует продлить запрет на массовые мероприятия до 31 декабря

Германия может продлить запрет на проведение крупных массовых мероприятий по крайней мере до конца года в рамках пакета мер, который в четверг на встрече с главами правительств регионов обсудит канцлер Ангела Меркель.

С проектом постановления, которое рассмотрят на встрече, ознакомилось издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Меркель хочет обсудить с премьерами федеральных земель продление запрета на проведение массовых мероприятий, таких как фестивали, крупные спортивные мероприятия со зрителями, большие концерты и другие как минимум до 31 декабря 2020 года.

Исключения могут быть сделаны в регионах с очень низким числом инфекций, если будет обеспечено, что участники будут приезжать исключительно из этого региона или из соседних регионов с похожей ситуацией.

Также Берлин хочет прекратить с 15 сентября бесплатное тестирование на коронавирус путешественников из безопасных стран и территорий. В проект решения отмечается, что путешественники, которые возвращаются из зон риска, в любом случае обязаны отбыть карантин в течение 14 дней сразу после въезда.

За нарушение требований о ношении маски хотят ввести штраф не меньше 50 евро.

Количество посетителей закрытых вечеринок должно быть ограничено 25 лицами. "К сожалению, последние несколько недель показали, что празднование в семье или кругу друзей может привести к распространению инфекции", - говорится в проекте документа.

Германии удалось сохранить относительно низкое количество зараженных коронавируса лиц и смертей, связанных с COVID-19, по сравнению с некоторыми другими крупными европейскими странами. Но количество новых ежедневных случаев растет с начала июля.