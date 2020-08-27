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Кулеба та заступник Помпео обговорили стратегічне партнерство України й США

Четвер, 27 серпня 2020, 12:10

Міністр закордонних справ України та заступник держсекретаря США Стівен Біган провели зустріч у Києві.

Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter.

На зустрічі обговорювали стратегічне партнерство між країнами у низці сфер та ситуацію у Білорусі.

"Радий вітати заступника державного секретаря США Стівена Бігана у Києві. Ми детально обговорили подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною і США в галузях безпеки, енергетики, реформ, торгівлі та інвестицій, а також обмінялися баченням щодо ситуації у Білорусі", - написав він.

Як повідомлялося раніше, напередодні Біган зустрічався також з Володимиром Зеленським та запевнив його у двопартійній підтримці України в США. 

Перед цим президент мав телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео.

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МЗС США Кулеба
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