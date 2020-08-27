Кулеба и заместитель Помпео обсудили стратегическое партнерство Украины и США

Министр иностранных дел Украины и заместитель госсекретаря США Стивен Биган провели встречу в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.

На встрече обсуждались стратегическое партнерство между странами в ряде сфер и ситуации в Беларуси.

Радий вітати заступника Державного секретаря США Стівена Біґена у Києві. Ми детально обговорили подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною і США в галузях безпеки, енергетики, реформ, торгівлі та інвестицій, а також обмінялися баченням щодо ситуації у Білорусі. pic.twitter.com/npwod6DBO6 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 27, 2020

"Рад приветствовать заместителя государственного секретаря США Стивена Бигана в Киеве. Мы подробно обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и США в области безопасности, энергетики, реформ, торговли и инвестиций, а также обменялись видением ситуации в Беларуси", - написал он.

Как сообщалось ранее, накануне Биган встречался также с Владимиром Зеленским и заверил его в двухпартийной поддержке Украины в США.

Перед этим президент провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.