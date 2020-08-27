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Кулеба и заместитель Помпео обсудили стратегическое партнерство Украины и США

Четверг, 27 августа 2020, 12:10

Министр иностранных дел Украины и заместитель госсекретаря США Стивен Биган провели встречу в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.

На встрече обсуждались стратегическое партнерство между странами в ряде сфер и ситуации в Беларуси.

"Рад приветствовать заместителя государственного секретаря США Стивена Бигана в Киеве. Мы подробно обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и США в области безопасности, энергетики, реформ, торговли и инвестиций, а также обменялись видением ситуации в Беларуси", - написал он.

Как сообщалось ранее, накануне Биган встречался также с Владимиром Зеленским и заверил его в двухпартийной поддержке Украины в США.

Перед этим президент провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

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МИД США Кулеба
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