Путін назвав затримання "вагнерівців" у Білорусі спецоперацією США та України

Президент Росії Владімір Путін заявив, що затримання у Білорусі бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" було "спецоперацією українських та американських спецслужб".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Россия24".

"Це спецоперація українських спецслужб спільно з американськими, зараз це достовірно відомо. Деякі учасники цього процесу або спостерігачі, люди добре поінформовані, тепер навіть не приховують цього", - заявив Путін.

Президент РФ стверджує, що затриманих вагнерівців нібито приховано використали та перемістили до Білорусі, аби видати за сили, які нібито мають "розкачувати ситуацію" перед виборами.

"Вони повинні були, як їм сказали, їхати у треті країни - Латинської Америки, на Близький Схід для абсолютно легальної роботи. А насправді їх затягли на територію Білорусі та видали як можливу ударну силу для розкачування ситуації під час передвиборчої кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності", - каже Путін.

Нагадаємо, минулого тижня низка українських ЗМІ з посиланням на співрозмовників у силових структурах та журналіста Юрія Бутусова повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі, а в підсумку літак з бойовиками мав приземлитися в Україні. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Юрій Бутусов стверджує, що в спецоперації брали участь спецслужби США.

У державних органах цю інформацію заперечили.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, якого призначили на посаду 5 серпня, запевняє, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відмовився коментувати інформацію про нібито намір українських спецслужб провести спецоперацію з затримання "вагнерівців", але причетність українців до появи російських найманців у Білорусі перед виборами заперечив.