Путин назвал задержание "вагнеровцев" в Беларуси спецоперацией США и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что задержание в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" было "спецоперацией украинских и американских спецслужб".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия24".

"Это спецоперация украинских спецслужб совместно с американскими, сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо осведомленные, теперь даже не скрывают этого", - заявил Путин.

Президент РФ утверждает, что задержанных вагнеровцев якобы скрыто использовали и переместили в Беларусь, чтобы выдать за силы, которые якобы должны "раскачивать ситуацию" перед выборами.

"Они должны были, как им сказали, ехать в третьи страны - Латинскую Америку, на Ближний Восток, для абсолютно легальной работы. А на самом деле их затянули на территорию Беларуси и представили как возможную ударную силу для раскачивания ситуации во время предвыборной кампании, что совершенно не соответствовало действительности ", - говорит Путин.

На прошлой неделе ряд украинских СМИ со ссылкой на собеседников в силовых структурах сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь, а в итоге самолет с боевиками должен был приземлиться в Украине. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась. Юрий Бутусов утверждает, что в спецоперации принимали участие спецслужбы США.

В государственных органах эту информацию опровергли.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, которого назначили на должность 5 августа, уверяет, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отказался комментировать информацию о якобы намерении украинских спецслужб провести спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", но причастность Украины к их появлению в Беларуси отрицает.