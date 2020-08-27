Литва призвала ЕС быстрее реагировать на кризис в Беларуси

Литва считает слишком медленной реакцию Европейского Союза на события в Беларуси и призывает "двигаться быстрее".

Об этом в интервью Politico сказал глава МИД Беларуси Линас Линкявичус, сообщает "Европейская правда".

Линкявичюс отметил, что реакция ЕС на кризис, включая деньги для жертв репрессий и санкции против высокопоставленных белорусских деятелей, была здоровой, но в целом слишком медленной.

"Недостаточно судить, оценивать, осуждать, должны быть действия. Мы должны ускориться", - сказал Линкявичюс.

Литва действовала быстрее, чем другие страны ЕС, в ответ на белорусский кризис. Она приняла оппозиционерку Светлану Тихановскую и согласовала свой набор санкций против белорусских чиновников.

"Мы должны ввести санкции, мы должны четко заявить, что другого выхода нет, только новые выборы", - сказал Линкявичюс.

Дипломат сказал, что он также настаивал на прекращении платежей с ЕС, ранее предназначенных для Беларуси.

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"Любая помощь правительства или через правительство сейчас, на мой взгляд, невозможна", - сказал он.

Главы МИД Евросоюза в четверг и пятницу проводят встречу в Берлине, на которой обсудят белорусские санкции. Ожидается, что в список войдут 15-20 человек.

Между тем правительство Эстонии на заседании в четверг приняло постановление о запрете на въезд в страну лиц, ответственных за фальсификацию выборов президента Беларуси и связанные с этим нарушения прав человека.