ЄС надасть 2 мільйони євро постраждалим під час протестів у Білорусі

Євросоюз найближчими днями виділить 2 мільйони євро постраждалим від поліцейського насильства під час протестів у Білорусі.

Про це заявив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї перед неформальним засіданням Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми надаємо 2 мільйони тим, хто несправедливо постраждав від насильства міліції. Я думаю це питання днів, коли ми мобілізуємо ці кошти", - сказав Варгеї.

Він нагадав про мобілізацію Євросоюзом 53 млн євро для допомоги білоруському народу.

"Щоб впевнитися, що кошти дійдуть до людей, ми готові розглянути питання освоєння цих коштів Національною координаційною радою. Це я збираюся повідомити главам МЗС. Ми можемо мобілізувати кошти дуже швидко", - заявив єврокомісар.

За його словами, Рада ЄС також розгляне точні деталі питання санкцій щодо Білорусі.

"Ми збираємося запровадити санкції проти тих, хто брав участь у фальсифікації виборів, хто використовував насильство проти людей і ув’язнював їх та придушував протести", - заявив Варгеї.

За інформацією дипломатичних джерел, дипломатична служба ЄС має намір запропонувати введення санкцій щодо 15-20 білоруських чиновників, але рішення буде прийнято не раніше вересня.