ЕС предоставит 2 млн евро пострадавшим во время протестов в Беларуси

Европейский Союз в ближайшие дни выделит 2 миллиона евро пострадавшим от полицейского насилия во время протестов в Беларуси.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи перед неформальным заседанием Совета ЕС по иностранным делам, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы предоставляем 2 миллиона евро тем, кто несправедливо пострадал от насилия милиции. Я думаю, это вопрос (нескольких) дней, когда мы мобилизуем эти средства", - сказал Вархеи.

Он напомнил о мобилизации Евросоюзом 53 млн евро для помощи белорусскому народу.

"Чтобы убедиться, что средства дойдут до людей, мы готовы рассмотреть вопрос освоения этих средств Национальным координационным советом. Это я собираюсь сообщить главам МИД. Мы можем мобилизовать средства очень быстро", - заявил еврокомиссар.

По его словам, Совет ЕС также рассмотрит точные детали вопрос санкций в отношении Беларуси.

"Мы собираемся ввести санкции против тех, кто участвовал в фальсификации выборов, кто использовал насилие против людей, арестовывал их и подавлял протесты", - заявил Вархеи.

По информации дипломатических источников, дипломатическая служба ЕС намерена предложить введение санкций в отношении 15-20 белорусских чиновников, но решение будет принято не раньше сентября.